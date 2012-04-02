У Гданську відкрито новий термінал летовища до Євро-2012

Варшава. У польському місті Гданськ у минулі вихідні відбулося урочисте відкриття нового терміналу місцевого літовища, збудованого в рамках підготовки Польщі до Євро-2012.

Як повідомила УНІАН прес-служба міста, збудований за 2 роки термінал дасть змогу збільшити пропускну спроможність летовища удвічі до близько 5 мільйонів пасажирів у рік.

Згідно з повідомленням, будівництво терміналу коштувало трохи менше 80 мільйонів доларів (1USD=3,1PLN),а третину коштів - в рамках програм допомоги Польщі - виділив Євросоюз.

В урочистому відкритті взяли участь, зокрема, перший президент Польщі Лех Валенса - іменем якого назвали летовище - та польський міністр транспорту Славомір Новак.

"Разом з новим терміналом введено в експлуатацію найсучаснішу у Польщі систему контролю багажу пасажирів, котра дозволить реєстрацію 2,4 тис. чоловік за годину", - відзначено у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, матчі Євро-2012, яке пройде з 8 червня по 1 липня цього року, відбудеться у чотирьох польських та чотирьох українських містах.

У Польщі, крім Гданська, це столична Варшава, Познань та Вроцлав.