«АероСвіт» має намір відновити харчування на внутрішніх рейсах

Авіакомпанія «АероСвіт» має намір повернути надання бортового харчування на внутрішні рейси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у понеділок повідомив співголова НР ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт»» Григорій Гуртовий.

«Харчування буде повернено на внутрішні рейси», - сказав він.

За словами Г.Гуртового, загалом авіакомпанія має намір у рамках кампанії з покращення іміджу представити нову концепцію бортового харчування, яку буде реалізовано починаючи з літнього розкладу 2012 року.

«Ми відновлюємо повноцінне харчування як мережева компанія на всіх маршрутах, на яких ми літаємо», - сказав він.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.

У рамках програми оновлення середньомагістрального флоту «АероСвіт» замовив у компанії Boeing 11 літаків Next Generation 737. Перший із них, Boeing 737-800 NG, поповнив парк компанії наприкінці березня, другий літак цього ж типу очікується в квітні-травні. З урахуванням уже поставленого повітряного судна, «АероСвіт» оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767, 20 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.