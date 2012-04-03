Двигуни літака, що розбився під Тюменню, працювали до зіткнення із землею – МАК

Двигуни літака, що розбився 2 квітня під Тюменню, працювали до зіткнення із землею.

Про це УНІАН повідомили у Міждержавному авіаційному комітеті.

«Попередній аналіз інформації запису бортових самописців літака ATR-72 № VP-BYZ авіакомпанії «ЮТейр» показав, що двигуни літака працювали аж до зіткнення із землею», - говориться в повідомленні.

Також встановлено, що після зльоту літак набрав висоту приблизно 210 м, після чого виник спочатку правий крен більш як 35°, а потім лівий крен, що досяг більш як 50° у момент зіткнення із землею.

Зазначається, що в результаті зчитування інформації з бортових самописців літака встановлено, що запис інформації про параметри зльоту літака, роботу його систем і радіопереговорів екіпажа є. Проводиться розшифровка і аналіз одержаної інформації.

За інформацією МНС РФ, літак відомства з постраждалим в авіакатастрофі вилетів до Москви.

«Літак Іл-76 вилетів до Москви о 7.00 (мск). Постраждалий перебуває в медичному модулі, всю необхідну допомогу йому надають супроводжуючі московські лікарі. За оцінкою медиків, стан пораненого оцінюється як "стабільно тяжкий". В даний час у тюменських клініках на лікуванні залишаються 11 постраждалих під час катастрофи лайнера, всі вони у тяжкому стані», -говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в аеропорту Тюмені при зльоті впав пасажирський літак ATR-72, що виконував рейс «Тюмень – Сургут». На борту перебувало 43 людини - 39 пасажирів і четверо членів екіпажа. За останніми даними, загинула 31 людина, 12 поранені.