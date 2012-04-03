Для боротьби з недобросовісними авіаперевізниками розроблять законодавчі норми

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) розробить зміни до законодавства України про повітряний транспорт, які враховуватимуть ініціативи Європарламенту в частині боротьби з недобросовісними авіаперевізниками.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідне доручення Державіаслужбі дав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Нагадаємо, недавно ЗМІ повідомили про затвердження Європарламентом резолюції, основні положення якої спрямовані на розширення прав пасажирів авіакомпаній, які виконують рейси до/з країн Євросоюзу.

Документом, зокрема, передбачено запровадження Євросоюзом єдиних правил перевезення ручної поклажі, яким авіакомпаніям буде заборонено стягувати приховані комісійні збори за перевезення багажу.

ЄС також пропонує розробити для пасажирів авіатранспорту єдину форму скарг всіма європейськими мовами і доповнити перелік випадків, в яких пасажир зможе одержати компенсації.