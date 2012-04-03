Придністров'я розраховує з 1 травня відновити пряме залізничне сполучення з Україною

Москва. Придністров'я розраховує, що з 1 травня буде відновлено пряме залізничне сполучення з Україною для експорту товарів безпосередньо до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це заявив лідер самопроголошеного Придністров'я Євген Шевчук сьогодні на прес-конференції в Москві.

«У Тирасполі ми з партнерами домовилися, що впродовж 30 днів технічними експертами буде напрацьовано відповідну технічну угоду і за 30 днів підуть перші поїзди у напрямі придністровсько-українського кордону з експортом придністровських і молдавських вантажів», - сказав Є.Шевчук.

Він відзначив, що за наявною динамікою є підстави вважати, що ця усна домовленість з керівництвом Молдови буде реалізована.

«Ми сподіваємося, що до 1 травня цей рух почнеться», - сказав Є.Шевчук.

Він зазначив, що відкриття придністровсько-українського кордону для експорту вигідно не лише придністровським виробникам, а й молдавським, оскільки відкривається більш короткий транспортний коридор.

Лідер Придністров'я вважає, що Україна як країна-гарант врегулювання має займати більш зважену позицію щодо Придністров'я.

«Безумовно, нам хотілося б, щоб країна-гарант займала більш зважену позицію при ухваленні рішень в галузі економіки і транспорту. З 2006 року Україна, на наш погляд, зайняла позицію однієї із сторін – Молдови, і в результаті цього були змінені транспортні маршрути для експорту, і ми опинилися у важкій економічній ситуації», - сказав Є.Шевчук і нагадав, що з цієї миті Придністров'я не могло експортувати свої товари безпосередньо до України.

При цьому він зазначив, що виступає за розвиток прикордонної співпраці між Придністров'ям і регіонами України, зокрема з Одеською і Вінницькою областями.

Довідка УНІАН. Молдавська залізниця ухвалила рішення про припинення руху товарних і пасажирських поїздів на 40-кілометровій придністровській ділянці шляху в березні 2006 року. Поїзди вимушені були прямувати за новим маршрутом через північ Молдови в обхід Придністров'я. В результаті для пасажирів, наприклад, фірмового поїзду №47 Москва - Кишинів час у дорозі збільшився з 26 годин до 2 діб. Жителі Тирасполя і Бендер втратили можливість прямого залізничного сполучення з Україною і Росією.

Керівництво Молдавської залізниці в березні 2006 року припинило будь-який рух через Придністров'я, направивши всі товарні та пасажирські поїзди в обхід. Не погодившись зі створенням самостійної і не підконтрольної Кишиневу Придністровської залізниці, молдавські залізничники були категорично проти відновлення руху, мотивуючи це тим, що не можуть забезпечити безпеку.

У вересні 2010 року залізниці України, Росії та Молдови підписали Тимчасову угоду про рух пасажирських і транзитних вантажних поїздів через Кучурган.

Тимчасова угода діє з 1 жовтня 2010 р. по 31 грудня 2012 р.