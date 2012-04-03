Південна залізниця розпочала випробування швидкісних поїздів Skoda

Південна залізниця після проведення пусконалагоджувальних робіт почала випробування двоповерхових двосистемних швидкісних електропоїздів Skoda.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, випробувальні поїздки проходять на ділянці Харків - Полтава.

У випробуваннях беруть участь фахівці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, сервісної групи Skoda, Південної залізниці.

Фахівці, зокрема, перевіряють основні показники безпеки руху - коефіцієнти вертикальної динаміки, горизонтальної динаміки, стійкості колеса від сповзання на головку рейки.

Нагадаємо, чеські поїзди будуть розвивати швидкість до 160 км/год. Вони складатимуться з 6 вагонів по 126 місць, загальна кількість місць - 626.

У поїзді передбачені місця першого і другого класів - другі поверхи двох вагонів будуть першого класу, решта - другого.

Електропоїзди будуть обладнані місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - в кожному поїзді 4 підйомники для колясок, спеціально обладнані санітарні вузли.

Довідка УНІАН. Згідно з договором, укладеним між ПЗ і компанією Skoda в січні 2011 року, для організації швидкісного руху в Україні передбачено придбання двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів.

В рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.