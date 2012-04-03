«Укрзалізниця» до Євро-2012 встановить 340 нових стрілочних переводів

Залізничники України до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 встановлять близько 340 нових стрілочних переводів на 2300 км швидкісних магістралей.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), на сьогодні залізничники вже встановили 300 стрілочних переводів на 2300 км оновлених під швидкісний рух магістралей, а до пуску першого швидкісного поїзда «Хюндай» встановлять ще 39 «стрілок».

Стрілочні переводи для пасажирського руху на швидкостях до 200 км/год випускає Дніпропетровський стрілочний завод.

Модернізація шляхів для впровадження швидкісного руху проводиться на власні кошти «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. У рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху згідно з договором, укладеним між ПЗ і компанією Skoda в січні 2011 року передбачено придбання двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів.

Також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai і Skoda призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм.