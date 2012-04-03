Директором Київського філіалу «Київстару» призначено Колобова

Директором Київського філіалу компанії «Київстар» призначено Сергія Колобова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Його попередник Віктор Скляр, який обіймав цю посаду протягом останніх п'яти років, переходить на позицію адміністративного директора «Київстару», а також керівника ДП «Старавто».

С.Колобов очолював Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, також обіймав керівну посаду в Державному комітеті України з питань науки, інновацій та інформатизації. Останнім часом працював на посаді директора представництва компанії AVAYA в Україні, Білорусі, Грузії та Молдові.

Довідка УНІАН. Київський філіал — Центральне регіональне управління АТ «Київстар», що складається з центрального апарату, технічного управління і обласних відділень у Вінниці, Житомирі, Черкасах і Чернігові. Станом на 1 квітня у Київському філіалі здійснено запуск 3662 базових станцій, що забезпечують покриття майже 96% території обслуговування. У Київському філіалі налічується 650 співробітників.

До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Валовий дохід компанії у 2011 році сягнув майже 13,08 млрд грн.