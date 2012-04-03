«Укрзалізниця» облаштовує пасажирські платформи нішами безпеки

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки транспортної інфраструктури до впровадження в Україні прискореного руху електропоїздів облаштовує пасажирські платформи нішами безпеки.

Як повідомляє «Укрзалізниця», такі ніші є однією з вимог до безпеки на ділянках, де швидкість пасажирських потягів перевищує 140 км/год.

Так, на напрямку прискореного руху Львів – Коростень – Київ – Красноград – Лозова – Донецьк у 2012 році заплановано реконструювати і капітально відремонтувати 105 пасажирських платформ. Нішами безпеки буде обладнано 50 платформ, які переважно містяться на перегонах.

На пасажирських платформах за 5 хвилин до прибуття швидкісного потяга в автоматичному режимі подаватиметься звуковий сигнал.

«Коли потяг наблизиться на певну відстань, датчик прочитуватиме сигнал з локомотива і відбуватиметься сповіщення пасажирів», - розповів перший заступник начальника Головного управління безпеки руху та екології «Укрзалізниці» Володимир Крот.

Довідка УНІАН. Прискорений рух потягів вводиться між містами Київ – Харків, Київ – Львів і Київ – Донецьк. Потяги курсуватимуть зі швидкістю до 160 км/год.

Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» - на закупівлю 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального потяга локомотивної тяги.

У 2011 році для впровадження швидкісного руху пасажирських потягів «Укрзалізниця» модернізувала 346,5 км доріг.