Придніпровська залізниця відібрала три банки для залучення 300 млн. грн кредиту

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ПЗ) відібрало три банки для залучення кредиту строком на 1 рік на загальну суму 300 млн. грн.

Як повідомляє ПЗ на офіційному сайті державних закупівель, ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» і ПАТ «АБ «Укргазбанк» нададуть дорозі кредити по 50 млн. грн кожен, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» надасть два кредити по 100 млн. грн кожен.

Вартість послуг «Всеукраїнського банку розвитку» - 8,995 млн. грн, «Укргазбанку» - 8,7 млн. грн, «Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку» - 42 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.

На початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.