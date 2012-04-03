Кабмін схвалив угоду з Угорщиною про контроль прикордонного руху
18:02, 03 квітня 2012Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядами України і Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного і залізничного сполучення.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження № 161-р прийнято 2 квітня.
Згідно з розпорядженням, підписати угоду уповноважений голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.
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