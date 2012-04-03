Кабмін схвалив угоду з Угорщиною про контроль прикордонного руху

18:02, 03 квітня 2012
Транспорт/Звя'зок
0

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядами України і Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного і залізничного сполучення.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження № 161-р прийнято 2 квітня.

Згідно з розпорядженням, підписати угоду уповноважений голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter