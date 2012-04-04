На Придніпровській залізниці вдалося запобігти 156 фактам розкрадання майна

Співробітники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у січні-березні 2012 року запобігли 156 фактам розкрадання вантажів і майна на суму 144,5 тис. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

При спробі розкрадання затримано 148 зловмисників. В основному викрадачі намагалися демонтувати деталі вагонів, з'єднальні вузли залізничної колії, викрасти з вантажних вагонів кам'яне вугілля і металопродукцію.

Зокрема, в березні в ході оперативно-профілактичних заходів на 114-му кілометрі перегону Верховцеве-Вільногірськ оперативна група стрілецької команди Верховцеве затримала громадянина, який намагався викрасти 60 кг феросплавів на суму 5 500 грн. Також на 88-му кілометрі перегону П’ятихатки-Железнякове попереджено крадіжку 1 850 кг металобрухту на суму 3,7 тис. грн. Злодіїв затримати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, співробітники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці в 2011 році попередили 586 фактів розкрадання вантажів і майна на суму 720 тис. грн.