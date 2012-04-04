Прем'єр-міністр України Микола Азаров запросив Азербайджан до участі в проекті «Вікінг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні в Баку в ході зустрічі з прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расізаде.

«Ми запрошуємо Азербайджан брати участь у роботі цього транспортного коридору», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що за участю Азербайджану ширше один для одного відкриються ринки Європи й Центральної Азії.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року й слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Поїзд сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного й Каспійського морів.

Із 19 січня 2012 року поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування.

За січень-лютий 2012 року поїздом «Вікінг» залізницями України перевезено 1,991 TEU, по території Білорусі перевезено 8,7 тис. TEU. По території Литви в 2011 році «Вікінг» перевіз 56 тис. TEU - на 34% більше, ніж у 2010 році.