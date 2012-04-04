УЗ щороку виділяє близько 300 млн грн на утримання залізничних переїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») щороку виділяє на утримання залізничних переїздів близько 300 млн грн і ще понад 40 млн грн - на оснащення переїздів новітніми технічними засобами.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«Утримання та оснащення залізничних переїздів «Укрзалізниця» фінансує тільки за власні кошти», - відзначають в «Укрзалізниці».

За словами першого заступника начальника Головного управління безпеки руху та екології «Укрзалізниці» Володимира Крота, на залізницях України близько 5,5 тис. залізничних переїздів, з них майже 1,5 тис. мають чергового працівника і 4,2 тис. обладнані пристроями сигналізації.

Водночас на малодіяльних ділянках, де за добу курсує невелика кількість потягів, про наближення потяга до переїзду повідомляють тільки дорожні знаки.

Сьогодні в Україні 411 переїздів обладнані системами з 4 шлагбаумами, які повністю перекривають проїжджу частину. Крім того, 5 переїздів додатково оснащені загороджувальними бар'єрними установками.

Попри це, порушники частенько намагаються об'їхати шлагбаум, в'їжджаючи у бік рухомого потяга.

«Бувають випадки, коли автомобіль в'їжджає у бік останнього вагона вантажного потяга, довжина якого близько 1 км. Кожна п'ята ДТП стається поза залізничним переїздом або там, де його немає взагалі. Є умільці, які намагаються переїхати дорогу там, де вздовж залізничної колії простягається поле або лісосмуга, але нікому ще не вдалося, це технічно неможливо», - відзначив В.Крот.

З початку 2012 року на залізничних переїздах і шляхах сталося 22 ДТП, у яких одна людина загинула і сім чоловік травмовано.