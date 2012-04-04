Придніпровська залізниця співпрацює з місцевими органами влади в питаннях регіональних перевезень

Керівництво Придніпровської залізниці відкрите для конструктивної співпраці з місцевими органами влади всіх рівнів з питань забезпечення пасажирських перевезень у регіонах, які обслуговує магістраль. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, у березні цього року на прохання керівництва Запорізької облдержадміністрації відновлено рух потягів за маршрутом Мелітополь – Нововесела – Федорівка – Верхній Токмак – Мелітополь.

У відповідь на звернення селищної громади з 19 березня відновлено зупинку приміського електропоїзда № 6534 сполученням Запоріжжя - Дніпропетровськ на станції Славгород (Синельниковський район Дніпропетровської області).

Для зручності жителів обласного центру приміські електропоїзди № 6172/6173 і 6174/6175 сполученням Дніпропетровськ – Красноград – Дніпропетровськ з 1 квітня знову почали курсувати із залізничного вокзалу Дніпропетровськ-Головний.

«Придніпровська залізниця прагне залучати місцеві органи влади до формування соціального замовлення на пасажирські перевезення, згідно з яким визначатимуться цільові маршрути, обсяги перевезень, рівень тарифів, категорії та обсяги пільгових перевезень і, відповідно, обсяги субсидування цих витрат», – сказано у повідомленні прес-центру дороги.