На Придніпровській залізниці зафіксовано 11 випадків пошкодження пасажирських поїздів

З початку 2012 року на Придніпровській залізниці зафіксовано 11 спроб несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту і умисного пошкодження пасажирських поїздів, унаслідок чого магістралі завдано збиток на суму 18,4 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, зокрема, невідомі зловмисники розмалювали вагони приміських електропоїздів на станції Мудрьона і Дніпропетровськ. Випадки вандалізму у вагонах приміських електропоїздів зафіксовано на станції Верховцеве.

Придніпровська залізниця закликає громадян не втручатися в роботу залізничного транспорту. Адже навіть незначне пошкодження вагонів, вікон і дверей призводить до серйозних витрат на відновні роботи, до затримок поїздів і несе потенційну загрозу здоров'ю і життю пасажирів і залізничників.