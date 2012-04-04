«АероСвіт» переводить рейси Київ-Москва-Київ у термінал Е аеропорту «Шереметьєво»

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" з 16 квітня 2012 року переводить обслуговування усіх рейсів Київ-Москва-Київ в аеропорту "Шереметьєво" (м. Москва) з терміналу С у термінал Е.

Як сказано у повідомленні компанії, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, зміна терміналу дозволить поліпшити стиковки з рейсами російського авіаперевізника "Аерофлот", який є код-шеринговим партнером "АероСвіту", оскільки термінал Е сполучений галереєю з терміналом D "Аерофлоту".

Крім того, термінал Е оптимально розташований з урахуванням доступу пасажирів до швидкісних потягів "Аероекспрес".

"АэроCвіт" також планує перевести у термінал Е рейси з Донецька і Дніпропетровська.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується у київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 33 країни.

Компанія "АероСвіт" є найбільшим авіаперевізником між Україною і Російською Федерацією. "АероСвіт" обслуговує регулярні лінії до Москви, Санкт-Петербурга і Калінінграда, сезонні маршрути до Новосибірська, Нижньовартовська і Краснодара. У літній період 2012 р. компанія планується відкрити декілька нових повітряних напрямків у міста Росії.

У рамках програми оновлення середньомагістрального флоту «АероСвіт» замовив у компанії Boeing 11 літаків Next Generation 737. Перший із них, Boeing 737-800 NG, поповнив парк компанії у кінці березня, другий літак цього ж типу очікується у квітні-травні. З урахуванням уже поставленого повітряного судна, «АероСвіт» оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767, 20 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

Міжнародний термінал Е в аеропорту "Шереметьєво" було відкрит навесні 2010 року. Разом із терміналами D, F і залізничною станцією "Аероекспрес" він входить до єдиного Південного термінального комплексу (ПТК). Швидкісні потяги "Аероекспрес" регулярно курсують між аеропортом і Білоруським вокзалом.