Правила перереєстрації авто у країнах-членах ЄС можуть спростити

Брюссель. Європейська комісія пропонує спростити правила перереєстрації автомобілів у країнах-членах ЄС у випадках, коли автомобілі перетинають кордони країн-членів.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо Тайані, про це йдеться в новому проекті регуляції, схваленому Комісією сьогодні.

“Ця пропозиція стосується перевезення автомобіля, зареєстрованого в одній країні-члені, до іншої країни-члена”, - сказав він.

“Потрібно зрозуміти наскільки широкий цей феномен. Щорічно 3,5 млн. машин переміщуються з однієї до іншої країни, і їх потрібно реєструвати знову”, - додав А.Тайані.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що вимога до реєстрації автомобіля в новій країні-члені при переміщенні є однією з головних проблем функціонування єдиного європейського ринку.

Відповідно до підготовлених пропозицій, громадяни ЄС, які проводять відпустку в іншій країні-члені ЄС, не повинні будуть реєструвати свій автомобіль там. Крім того, при зміні постійного місця проживання, громадяни матимуть 6 місяців на перереєстрацію автомобілів; при купівлі машин, які були у використанні в іншій країні-члені ЄС, громадяни не повинні будуть проходити обов'язковий технічний контроль у країні свого проживання; громадяни, які працюють в іншій країні-члені ЄС і користуються службовим автомобілем, не повинні будуть перереєстровувати його в країні свого проживання; компанії з надання автомобілів в оренду отримають можливість направляти свої автомобілі до інших країни-членів ЄС на період до шести місяців без перереєстрації; транспортні компанії отримають право реєструвати автомобілі в країні, де знаходиться головний офіс компанії.

Як зазначив А.Тайані, тепер пропозиція має бути схвалена Європарламентом і Радою ЄС.