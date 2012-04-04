Польська РКР не встигає використати виділені їй ЄС кошти - ЗМІ

Варшава. Польська залізнична компанія РКР не встигає використати виділені їй Євросоюзом в рамках програм допомоги Польщі на 2007-2013 рр. кошти, втрати від яких складуть за різними прогнозами від 0,4 до 1,8 млрд євро.

Про це пише в середу польська Gazeta Wyborcza з посиланням на рапорт Європейської комісії.

За даними газети, омпанія витратила тільки 3% з 4,8 млрд євро, які зарезервував для неї Євросоюз в поточному бюджеті європейського об'єднання.

"Автори рапорту підготували три сценарії: найгірший, нейтральний і оптимістичний. У першому РКР втратить 1,8 млрд євро, у другому - 1,2 млрд євро, в третьому - 400 млн євро", - відзначає видання.

Представники польської залізниці пояснюють проблеми з використанням коштів Євросоюзу важкими і тривалими процедурами через погане законодавство та відсутність коштів до фінансування (ЄС виділяє гроші на умовах співфінансування проекту польською державою - УНІАН).

Довідка УНІАН. Польський уряд створило акціонерне товариство PKP SA, яке на 100% залишається в держвласності, в 2001 році в рамках реформування залізничного транспорту Польщі.

Головним завданням компанії, в яку входять спеціалізовані "дочки", є розвиток групи та підготовка до приватизації.

PKP належить вся залізнична інфраструктура в країні, більше 1 млн кв. м нерухомості, більше 2,5 тис. залізничних вокзалів.

PKP, яка входить в четвірку найбільших залізничних компаній Європи, також є одним із найбільших у Польщі роботодавців - на неї працюють більше 90 тис. осіб.