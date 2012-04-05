Укрзалізниця роз’яснює нюанси диференційованого тарифу на проїзд

Державна адміністрація залізничного транспорту України нагадує, що подорожчання тарифів на проїзд залізничним транспортом стосується лише купейних вагонів, а також прирівняних до них вагонів першого класу швидкісних потягів (таких як, наприклад, «Столичний експрес»). В абсолютних показниках зміна вартості тарифів буде коливатися від 2 до 20 гривень, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Також вартість проїзду залізничним транспортом буде залежати від індексів, що встановлюються відповідно до календарного періоду та днів тижня. Під зазначену індексацію підпадають квитки на усі категорії вагонів (СВ, купейні, плацкартні, загальні, в перший, другий і третій клас швидкісних поїздів), крім приміських поїздів.

За рахунок знижуючих індексів на календарні періоди зниженого попиту та дні тижня, які вводяться, пасажир матиме змогу виїхати навіть за ціною меншою, ніж була до 2 квітня. Підвищення не торкнеться «соціальних видів перевезень», до яких відносяться плацкартні вагони та електрички.

НАПРИКЛАД:

До подорожчання проїзд у купейному вагоні поїзда № 63 Харків-Київ (тариф, страховка, ПДВ, комісійний збір, постіль) коштував 141 гривню 74 копійки. У період з 2 квітня по 27 квітня (з урахуванням календарного коефіцієнта) купейний квиток коштуватиме:

- Понеділок, четвер, субота - 153 гривні 24 копійки;

- Вівторок, середа - 140 гривень 48 копійок;

- П'ятниця, неділя - 165 гривень 97 копійок.

Найдешевшим проїзд у купейному вагоні цього поїзда буде 9 травня. У цей час збігається кілька факторів - найнижчий календарний період плюс найнижчий період за днем тижня. Вартість проїзду становитиме 116 гривень і 2 копійки (менше на 25 гривень 72 коп.).

Також можна розглянути вартість проїзду в купейному вагоні поїзда № 343 Харків-Київ. До подорожчання купейний квиток (тариф, страховка, ПДВ, комісійний збір, постіль) коштував 94 гривні 16 копійок.

У період з 2 квітня по 27 квітня (з урахуванням календарного коефіцієнта) купейний квиток коштуватиме:

- Понеділок, четвер, субота - 100 гривень 25 копійок;

- Вівторок, середа - 92 гривні 90 копійок;

- П'ятниця, неділя - 107 гривень 56 копійок.

Найдешевшим квиток в купе цього поїзда буде 9 травня - 78 гривень 69 копійок.

Також наведемо приклад, як буде змінюватися ціна плацкартного квитка на цей же поїзд (з урахуванням календарного коефіцієнта) в залежності від дня тижня. У період з 2 квітня по 27 квітня (з урахуванням календарного коефіцієнта) плацкартний квиток буде коштувати:

- Понеділок, четвер, субота - 67 гривень 8 копійок;

- Вівторок, середа - 63 гривні 7 копійок;

- П'ятниця, неділя - 71 гривня 8 копійок.

Найдешевшим проїзд у купейному вагоні цього поїзда буде 9 травня. У цей час збігається найнижчий календарний період плюс найнижчий період за днями тижня. Вартість проїзду становитиме 55 гривень 28 копійок.

Нагадаємо, що з 2 квітня 2012 року, відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України від 19.03.2012 № 170 «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні», тариф на проїзд у купейних вагонах та вагонах першого класу швидкісних потягів було збільшено на 6,9%. До кінця року тариф зросте ще двічі – по 3,4% з 1 липня та 1 жовтня. У цілому, за рік тарифи зростуть на 14,3%.

Довідка: Наказом №170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду. При визначені вартості проїзного документу, на коефіцієнт буде множитися не ціна квитка, а тариф, який є однією зі складових вартості квитка, разом з ПДВ, обов’язковим страховим збором та комісійним збором.

Найбільший коефіцієнт буде діяти влітку - з 1 червня по 31 серпня. Найменший - 31 грудня.

Коефіцієнти гнучкого регулювання по календарних періодах

Період відправлення поїзда Кількість днів Коефіцієнт індексації 01.01 - 20.01 20 1,02 21.01 - 31.01 11 0,86 01.02 - 29.02 29 0,95 01.03 - 31.03 31 1,01 01.04 - 27.04 27 1,02 28.04 - 08.05 11 1,03 09.05 1 0,8 10.05 - 31.05 22 1,01 01.06 - 31.08 92 1,07 01.09 - 30.09 30 1,02 01.10 - 24.12 85 0,93 25.12 - 30.12 6 1,1 31.12 1 0,7

Також на ціну квитка буде впливати і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож. Ці коефіцієнти так само стосуються всіх категорій вагонів, крім електричок.

Коефіцієнти регулювання вартості проїзду по днях тижня