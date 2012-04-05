Україна зайняла 75-те місце у світі за рівнем розвитку ІКТ

Україна зайняла 75-те місце у світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Про це сказано у доповіді «Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій 2012: Життя у гіперзв'язаному світі» Всесвітнього економічного форуму.

Всесвітній економічний форум опублікував Індекс мережевої готовності 2011-2012 рр. (Networked Readiness Index 2011-2012), що характеризує рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 142 країнах світу і його вплив на державну конкурентоспроможність.

Україна в рейтингу країн світу за Індексом мережевої готовності 2011-2012 рр. зайняла 75-те місце, перемістившись у порівнянні з попереднім рейтингом на 15 позицій вгору (у рейтингу 2010-2011 рр. вона займала 90-те місце).

Очолили рейтинг країн світу за Індексом мережевої готовності 2011-2012 рр., як і в попередньому рейтингу, Швеція, Сингапур і Фінляндія. На четвертому місці опинилася Данія, відсунувши на п'яте місце Швейцарію. З 11-го на 6-те місце перемістилися Нідерланди, Норвегія зайняла 7-ме місце (9-те в минулому рейтингу). Погіршили позицію США, які зайняли 8-ме місце у порівнянні з 5-м місцем у попередньому рейтингу, на 9-му місці опинилася Канада (8-ме у минулому рейтингу), на 10-му – Великобританія (15-те у попередньому рейтингу).

Погіршили свої позиції в рейтингу за Індексом мережевої готовності 2011-2012 рр. і країни, що швидко розвивалися (БРІК): Китай займає 51-ше місце (36-те у попередньому рейтингу), Бразилія – 65-те (56-те у попередньому рейтингу), Індія – 69-те (48-ме у попередньому рейтингу). Ці держави все ще наражаються на значні виклики, які заважають активнішому впровадженню і використанню ІКТ. Росія, яка також належить до групи країн БРІК, дещо поліпшила свої позиції, зайнявши у рейтингу 56-те місце (77-ме місце у попередньому рейтингу).

Довідка УНІАН. Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) вимірює рівень розвитку ІКТ за 53 параметрами, об'єднаними у три основні групи: наявність умов для розвитку ІКТ, готовність громадян, ділових кіл і державних органів до використання ІКТ, рівень використання ІКТ у суспільному, комерційному і державному секторах. Розрахункова частина Індексу виконана на підставі статистичних даних міжнародних організацій, таких як ООН, Міжнародна спілка електрозв'язку, Всесвітній банк та інших, а також результатів щорічного комплексного опитування керівників, що проводиться Всесвітнім економічним форумом спільно з власною мережею партнерських інститутів (дослідницьких і ділових організацій) у країнах, що стали об'єктами дослідження.