Реформування "Укрзалізниці": євробонди випередять акції?

Уряд України в поточному році не виходив на ринок зовнішніх запозичень, хоча, згідно з оприлюдненою програмою на 2012 рік, Мінфін мав намір випустити євробонди у березні майже на 1,5 млрд дол. Загалом до кінця року відомство мало б розмістити зовнішні облігації на 3,5 млрд дол. при загальному обсязі виплат за зовнішнім держборгом 5,3 млрд дол. з урахуванням зобов'язань перед МВФ. У середині березня представники Мінфіну повідомили, що технічно не встигнуть до кінця місяця випустити раніше анонсовані цінні папери. Експерти ж вважають, що несприятлива ситуація на світовому фінансовому ринку також не сприяє швидкому випуску сувереном своїх євробондів. У зв'язку з цим, зокрема, викликає інтерес план випуску єврооблігацій залізницями України. Сума запозичень може сягнути понад 1 млрд доларів, але випуск цінних паперів збігся з серйозною реформою залізничної галузі та акціонуванням «Укрзалізниці». Успіх обох процесів залежатиме від того, наскільки злагодженими вони будуть.

Цінні папери на старті

Загальна заявлена сума запозичень залізниць становить 1,025 млрд доларів. Південна і Донецька залізниці мають намір випустити євробонди на 250 млн. доларів кожна, Придніпровська – на 175 млн. доларів, Південно-Західна – на 150 млн. доларів, Одеська – на 125 млн. доларів, Львівська – на 75 млн. доларів. Менеджером із розміщення всіх євробондів, скоріш за все, стане банк Morgan Stanley. Саме його майже всі заявники відібрали для організації та залучення запозичень.

Тим часом терміни випуску євробондів наразі остаточно не визначено. Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак заявив про проведення переговорів і консультацій з цього питання, які повинні завершитися у травні поточного року. Втім, раніше міністр інфраструктури Борис Колесников відзначав, що «Укрзалізниця» вийде з євробондами на зовнішній ринок у грудні 2011 року.

А ось терміни акціонування залізниці конкретніші. Як розповів координатор реформування транспортної галузі Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Президентові України Олександр Кава, акціонерне товариство на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») буде створене протягом 10 місяців з дня набуття чинності Закону «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування». Цей документ набув чинності 22 березня 2012 року, значить, до початку 2013-го ПАТ повинно запрацювати.

Почнуть самостійно

До структури ПАТ повинні ввійти усі залізниці, які нині готуються до випуску єврооблігацій як самостійні суб'єкти господарювання. Втім, експерти не вважають, що акціонування негативно позначиться на привабливості цінних паперів.

Аналітик ІГ «АРТ Капітал» Олег Іванець відзначає, що з погляду інвестора без згаданого закону інвестпривабливість «Укрзалізниці» рівна нулю, оскільки компанія не володіє реальними активами. «Акціонування мало б вирішити це питання, «Укрзалізниця» повинна стати холдинговою компанією, яка володіє всіма активами держави у сфері залізничного транспорту, в першу чергу регіональних залізниць», – пояснює експерт.

За словами Кави, закон про акціонування суттєво підвищує інвестиційну привабливість «Укрзалізниці» – юридична форма акціонерного товариства набагато зрозуміліша для інвестиційного співтовариства, ніж держадміністрація з господарськими функціями, як це є сьогодні. «Залізниці не буде ліквідовано, вони просто увіллються у створюване ПАТ «Українські залізниці», яке стане правонаступником зобов'язань нинішніх шести залізниць», – наголошує експерт.

Старший аналітик ІК «Трійка Діалог Україна» Іван Харчук вважає, що акціонування УЗ допоможе розміщенню єврооблігацій українських залізниць і підвищить ліквідність випусків. «Акціонування зробить звітність компанії доступнішою для аналізу», – зауважує аналітик.

З ним погоджується старший науковий співробітник Центру економічних досліджень Ірина Коссе: «Акціонування залізниці дозволяє встановити прозорішу структуру залізничного господарства, а кроки у бік прозорості у будь-якому разі підвищують інвестиційну привабливість підприємства і дозволять залучити приватні інвестиції в галузь».

До євробондів дорога довга

Аналітики схильні припускати, що самостійний вихід залізниць на ринки запозичень якраз і був обумовлений тим, що процес акціонування може тривати значно довше, ніж плановані 10 місяців.

«Інвестори, які купили облігації регіональних доріг, нічого не втратять, – вважає Іванець. – Скоріш за все, після завершення реформи «Укрзалізниця» випустить облігації для погашення облігацій своїх «дочок», однак це буде вже через 3-5 років».

«Процес реорганізації не повинен завадити випуску єврооблігацій доріг. Радше навпаки, інвестори розумітимуть, що за зобов'язаннями відповість не окрема невелика залізниця, а велике інтегроване підприємство», – відзначає Коссе.

На думку Кави, акціонування може поліпшити умови залучення ресурсів. «Акціонування не підвищить обсяг грошей, які мають намір залучити залізниці, але може поліпшити умови їх залучення. Іншими словами, кошти можна буде залучити під нижчий відсоток», – наголошує Кава.

Як розвиватиметься процес випуску євробондів на тлі акціонування залізниць, покаже час. Але експерти впевнені, що і євробонди окремих доріг, і єврооблігації «Укрзалізниці» будуть затребувані ринком. Повідомлення Козака про те, що випуск буде відкритим, зробить цінні папери ще привабливішими.

«Випуск буде доволі цікавим інвесторам, оскільки паперів у корпоративному секторі відверто не вистачає», – відзначає Іванець.

«Співпраця з всесвітньо відомими компаніями для організації і залучення запозичень, наприклад, Morgan Stanley, повинна ще більше підвищити привабливість облігацій», – вважає Коссе.

Водночас, якими б потенційно цікавими не були для інвестора цінні папери залізниць України, чекати вливання грошей структуру, яка працює неефективно, не варто. На сьогоднішній день господарська діяльність залізничного транспорту викликає багато питань і з боку вантажовідправників, які постійно наражаються на брак вагонів, і з боку пасажирів, котрі потерпають через дефіцит квитків. Переламати ці традиції виходом на міжнародний ринок запозичень без серйозної реорганізації перевезень неможливо. Навряд чи інвестори захочуть вкласти гроші у підприємство, яке постійно нарікає на збитковість пасажирських перевезень і недбальство вантажовідправників, адже такі скарги демонструють потенційним інвесторам, що процес перевезень налагодити чомусь ніяк не вдається.

Анна Левченко (УНІАН)