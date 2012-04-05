Технічним директором компанії ВОЛЯ призначено Олександра Гнидюка

Технічним директором компанії ВОЛЯ, провідного українського загальнонаціонального телекомунікаційного провайдера, призначено Олександра Гнидюка. Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

Вона відзначила, що основні завдання, які стоять перед О.Гнидюком, – це продовження початих проектів у технічному напрямі. Зокрема, серед них: запуск телебачення високої чіткості HDTV у декількох регіонах України, проектування і будівництво мережевої інфраструктури ВОЛІ для забезпечення високої якості послуг, що надаються компанією, централізація головних станцій, модернізація регіональних мереж.

За словами генерального директора компанії ВОЛЯ Еріка Франке, перед технічним підрозділом «стоять цікаві і складні завдання, реалізація яких вимагає великих зусиль, знань і досвіду». Він висловив упевненість, що успішний досвід роботи О.Гнидюка у телекомунікаційних компаніях зміцнить технічний напрям компанії ВОЛЯ і допоможе досягти «найвищих результатів».

О.Гнидюк має більш як 10-літній досвід роботи у сфері телекомунікацій. Серед його професійних навиків – реалізація проектів масштабних національних мереж передачі даних, налагодження системи експлуатації мереж телекомунікацій, робота з територіально роззосередженою інфраструктурою національного масштабу, включно з регіональними філіями. Раніше обіймав керівні посади у ТОВ «Центр глобальних повідомлень Україна», ТОВ «Українські новітні технології» («FreshTel»), ТОВ «Голден Телеком».

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-запит; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.