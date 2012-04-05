НКРЗІ створила робочу групу з перебудови інфраструктури доступу до Інтернету

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), створила міжвідомчу робочу групу із перебудови технологічної інфраструктури доступу до мережі Інтернет.

Про це сказано у повідомленні НКРЗІ, переданому агентству УНІАН.

За словами голови НКРЗІ Петра Яцука, міжвідомча робоча група працюватиме над виконанням доручення Президента України від 21.03.2012 р. № 1-1/645, в якому йде мова про впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, і забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет.

До складу міжвідомчої робочої групи увійдуть представники регулятора у сфері телекомунікацій та інформатизації, органів державної влади, місцевого самоврядування і учасників ринку.