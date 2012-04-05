ВОЛЯ і National Geographic HD представляють проект «Доповнена реальність»

Вперше в Україні ВОЛЯ і National Geographic HD запрошують відкрити світ телебачення високої чіткості у рамках унікального проекту «Доповнена реальність» (Augmented Reality), який пройде у найбільших торгово-розважальних центрах Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська і Севастополя.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв'язків із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

Для того щоб якомога більша кількість людей змогла оцінити переваги новітнього телевізійного стандарту високої чіткості HDTV, компанія ВОЛЯ з 5 по 8 квітня у рамках проекту «Доповнена реальність», який реалізовує спільно з National Geographic HD, розмістить у найбільших торгово-розважальних центрах п'яти міст величезний плазмовий екран, на якому присутні зможуть побачити себе, розгулюючи в товаристві динозаврів або подорожуючи пустинними місячними ландшафтами.

Цей захід проходить у рамках впровадження HD-телебачення в Україні, якість зображення якого майже у п'ять разів вища у порівнянні зі звичайним.

За останні два роки кількість придбаних телевізорів, які підтримують стандарт Full HD, в Україні істотно зросла; одночасно з цим їхні власники наражаються на брак контенту у цьому форматі. Компанія ВОЛЯ пропонує дев'ять HD-телепрограм. Також завдяки співпраці з телеканалом «Футбол» компанія ВОЛЯ – єдиний кабельний оператор в Україні, який з 1 червня транслюватиме канал «Футбол» у HD-форматі, на якому будуть показані прямі трансляції всіх матчів Євро-2012.

Нагадаємо, що 2 квітня 2012 року ВОЛЯ оголосила про офіційний запуск телебачення у форматі високої чіткості HDTV у Львові, Харкові, Полтаві, Сумах, Дніпропетровську і Севастополі. З урахуванням Києва абоненти ВОЛІ в семи містах України зможуть користуватися всіма перевагами новітнього телевізійного стандарту.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, що включає: інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-запит; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.