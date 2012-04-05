Янукович підписав закон про систему екстреної допомоги за єдиним номером 112
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Згідно із законом, зазначена система створюється для забезпечення відповідними профільними підрозділами невідкладних заходів із запобігання або ліквідації екстрених ситуацій.
Закон передбачає створення у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту населенню центрів екстреної допомоги за номером 112, оперативно-диспетчерських служб, підрозділів екстреної допомоги, які працюватимуть із використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів.
Центри 112, зокрема, забезпечуватимуть: прийняття й оброблення екстрених викликів; визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для надання такої допомоги; передачу інформації про екстрені виклики до оперативно-диспетчерських служб; взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час роботи; ведення обліку та статистичної звітності; зберігання інформації про екстрені виклики.
У свою чергу, оперативно-диспетчерські служби органів державної влади та місцевого самоврядування зокрема забезпечують: прийняття екстрених викликів та інформації про них від центрів 112; формування та оперативну передачу цієї інформації підрозділам екстреної допомоги; координацію дій цих підрозділів; цілодобове чергування.
Визначати порядок роботи системи екстреної допомоги населенню за номером 112 має Кабінет міністрів, порядок передачі екстрених викликів - центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку.
Для забезпечення обробки екстрених викликів операторам центрів 112 надано право використовувати інформацію з баз даних операторів телекомунікацій. Щодо абонентів фіксованого телефонного зв'язку - це номер, ПІБ, адреса, щодо мобільних абонентів - номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.
Дзвінки на номер 112 будуть безкоштовними.
Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 13 березня.