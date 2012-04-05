У Києві відкрито транспортну розв’язку між Дніпровським узвозом та Набережним шосе

Сьогодні у Києві було відкрито рух оновленою розв’язкою на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шоссе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адмінітсрації, відсьогодні новозбудована естакада замінить незручний світлофорний поворот у бік Паркової алеї, що впродовж тривалого часу був основною причиною заторів на Набережному шосе.

Естакаду звели у надзвичайно короткі терміни, дотримавшись при цьому всіх норми будівництва, зазначається в повідомленні.

Присутній на відкритті розв’язки голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов зазначив, що рішення про її будівництво було прийнято влітку минулого року.

«І нині, в надзвичайно короткі терміни, нова розв’язка готова забезпечити безперебійний рух у бік центру. Я хотів би подякувати мостобудівцям, які забезпечили для Києва ще одну транспортну перемогу», - наголосив О.Попов.

Загальна довжина естакади – трохи більше 361 метра, при її будівництві використовували виключно будівельні матеріали українського виробництва, будували київські мостобудівці. Найважливішим завданням реконструкції транспортної розв’язки є збільшення пропускної спроможності прямих потоків Набережного шосе, максимальне спрощення руху основних лівоповоротних потоків та забезпечення безпечності руху транспорту.