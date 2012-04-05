Чиновники ЄЕП зможуть користуватися тільки авто, виробленими в Росії, Білорусі і Казахстані

Москва. Чиновники держав-членів Єдиного економічного простору зможуть користуватися автомобілями, виробленими тільки в Росії, Білорусі і Казахстані.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сказав на засіданні президії уряду РФ.

«Ми запроваджуємо правило, згідно з яким купувати автомобільну техніку для державних потреб, для муніципальних потреб за рахунок бюджетів всіх рівнів будемо тільки вироблену на території Єдиного економічного простору, тобто на території Росії, Білорусії і Казахстану», - сказав В.Путін.

Він також повідомив, що на пропозицію екологічних організацій, зокрема «Грінпіс Росії», прийнято рішення запровадити утилізаційний збір, зокрема для автомобільної техніки, що завозиться до Росії за імпортом.

За його словами, такі питання після створення Митного союзу і єдиного економічного простору повинні погоджувати з колегами в Казахстані і Білорусі.

«Я сьогодні переговорив з керівництвом обох країн – і з президентами, і з головами урядів: наші колеги згодні з цим рішенням. Я б просив Міністерство економічного розвитку вступити в контакт на рівні міністерств і довести це рішення до практичної реалізації в рамках процедур єдиного економічного простору», - сказав російський прем'єр.