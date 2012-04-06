Придніпровська залізниця за січень-березень збільшила перерахування до бюджету на 5,9%

Придніпровська залізниця за січень-березень 2012 р. збільшила щодо аналогічного періоду минулого року перерахування до бюджетів всіх рівнів і в державні цільові фонди соціального страхування на 5,9%, або на 38,768 млн. грн, - до 694,553 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, стабільна робота магістралі також дозволила своєчасно виплачувати зарплату своїм працівникам.

До держбюджету перераховано 368,852 млн. грн, зокрема податку на прибуток – 125,85 млн грн, ПДВ – 238,893 млн. грн.

До місцевих бюджетів спрямовано 89,933 млн. грн, внески до державних цільових фондів соціального страхування становили 235,768 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.