Охорона залізниць у березні розкрила і запобігла 147 крадіжкам

Співробітники оперативних груп воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у березні 2012 року розкрили і запобігли 147 крадіжкам на суму 292,8 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», найбільше було розкрито і не допущено крадіжок на Придніпровській залізниці - 62, Донецькій - 27, Львівській - 25.

Всього у березні в ході оперативно-профілактичних заходів на об'єктах залізниці було затримано 1109 чоловік, з них за ходіння по коліях у недозволених місцях - 1003 людини, за незаконний проїзд у вантажних потягах - 4 людини, за зрив пломб та інше - 2 громадян.

До адміністративної відповідальності в березні було притягнуто 796 громадян. Загальна сума штрафів становить 27,7 тис. грн.