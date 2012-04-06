Донецька залізниця у І кварталі скоротила завантаження на 6,5%

Донецька залізниця у січні-березні 2012 року скоротила завантаження на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 33,6 млн. тонн вантажів.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, вивантаження протягом 1-го кварталу 2012 скоротилося на 8% - до 479,115 тис. вагонів. Середньодобове вивантаження становило 5265 вагонів.

Середньодобове завантаження в січні-березні становило понад 370 тис. тонн.

Основним видом вантажу ДЗ у першому кварталі традиційно було кам'яне вугілля, якого було завантажено 18,9 млн. тонн. В середньому за добу ДЗ завантажувала 208 тис. тонн вугілля (3032 вагони), що становить 56,1% загальних обсягів перевезень дорогою.

Крім того, одними з основних вантажів у січні-березні 2012 року були чорні метали - 3,87 млн. тонн, флюси - 2,8 млн. тонн, кокс - 2,47 млн. тонн, нафтопродукти - 846,3 тис. тонн, будівельні вантажі - 628 тис. тонн.

Середня вага вантажного потяга брутто становила 3322 тонн. Середня технічна швидкість становила 39,3 км/год. Обіг вантажного місцевого вагона становив 2,14 доби.