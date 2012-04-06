Новим керівником польської РКР призначено Карновського

Варшава. Новим головою правління державної залізничної компанії РКР S.A. призначено Якуба Карновського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту Польщі.

Згідно з повідомленням, також до складу скороченого до трьох осіб правління компанії ввійшли колишній голова правління Марта Васяк і головний економіст Ernst&Young Пьотр Чижкович.

Нового керівника вчора офіційно представив міністр транспорту Польщі Славомір Новак, який відзначив, що вважає поліпшення ситуації на польській залізниці пріоритетним завданням.

«Варто взятися за наведення ладу з нерухомістю. Потрібно краще управляти фінансами, щоб знизити боргове навантаження на польську залізницю, знайти кошти на розвиток PKP. Потрібно ефективно використовувати кошти з європейських фондів», - цитує прес-служба слова міністра.

За даними міністерства, 38-річний Я.Карновський, який раніше працював у Світовому банку і Національному банку Польщі, з 2008 року обіймав посаду голови правління Grupa PKO Bank Polski S.A.

Довідка УНІАН. Польський уряд створив акціонерне товариство PKP S.A., яке на 100% залишається у держвласності, в 2001 році в рамках реформування залізничного транспорту Польщі згідно з вимогами Євросоюзу.

До створеної групи увійшли 8 основних компаній, розділених залежно від виконуваних функцій, головним чином вони займаються пасажирськими і вантажними перевезеннями (по 2 компанії) і управлінням залізничною інфраструктурою (4 фірми).

PKP належить уся залізнична інфраструктура в країні, більш як 1 млн. кв. м нерухомості, понад 2,5 тис. залізничних вокзалів.

PKP, яка входить до четвірки найбільших залізничних компаній Європи, також є одним із найбільших у Польщі працедавцем - на неї працює понад 90 тис. чоловік.