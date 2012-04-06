Роботу київського метро під час Євро-2012 планують обмежити

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов роз’яснив, що обмеження в роботі станцій метро під час проведення матчів Євро-2012 необхідно для забезпечення безпеки пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав в інтерв’ю журналістам.

“Під час Євро метро працюватиме в стабільному, стандартному режимі. Єдине, що безумовно будуть обмежені по часу експлуатація станцій, які знаходяться в півторакілометровій зоні. Сьогодні вже впроваджуються такі заходи при проведенні матчів чемпіонату України. І вони дають нам розуміння того, що це буде вірним. Практика така вже давно існує, ще в радянські часі це було, щоб забезпечити безпеку”, - сказав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, на Хрещатику з 28 травня до 7 липня перекриють рух транспорту у зв’язку з роботою фан-зони Євро-2012. Фан-зона працюватиме від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького щоденно з 12.00 по 01.00 наступного дня у період з 7 червня по 2 липня.

Документом передбачено перекриття руху транспорту на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького, окрім спеціального та акредитованого транспорту, з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня.

Раніше заступник начальника Головного управління транспорту і зв'язку Київської міськдержадміністрації Іван ШПИЛЬОВИЙ повідомив, що в період Євро-2012 у місті планують перекривати деякі станції метро, зокрема, «Олімпійську» і «Палац спорту» закриватимуть в день футболу на добу, щоб уникнути тисняви і різних НП. Він не виключив, що також перекриватимуть станції «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Театральна».

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