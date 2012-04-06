Придніпровська залізниця в першому кварталі скоротила вантажоперевезення на 0,7%

Придніпровська залізниця (ПЗ) за січень-березень 2012 перевезла 27,295 млн тонн вантажів, що на 0,7%, або 216 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема: кам'яного вугілля перевезено більше 3,7 млн тонн, коксу - 307,7 тис. тонн, флюсів - 758,5 тис. тонн, залізної та марганцевої руди - 15 млн 289,6 тис. тонн (в тому числі на експорт - 5 млн 927 тис. тонн), чорних металів - 3 млн 328 тис. тонн, будівельних вантажів - 905,7 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 589,7 тис. тонн, цементу - 116,2 тис. тонн , зерна - 456,2 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7%, порівняно з 2010 роком, - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн осіб.