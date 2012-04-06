У Києві презентоване перше в Україні інтернет-телебачення Robinzon.TV

У Києві презентоване перше в Україні інтернет-телебачення - портал Robinzon.TV.

На прес-конференції в УНІАН керівник проекту, у минулому керівник і засновник першого недержавного ТБ і радіо в Східній Україні, депутат Харківської міськради Ігор Піддубний повідомив, що основною ідеєю нового електронного ЗМІ є можливість on-line трансляції з місць подій за допомогою мобільних пристроїв.

Згідно з ідеєю авторів, будь-який користувач телефону з відеокамерою, що знаходиться в мережі WI-FI або 3G може бути позаштатним кореспондентом порталу. Для цього йому досить закачати на свій телефон мобільний додаток і реєструватися на порталі.

І.Піддубний уточнив, що інтернет-телебачення працюватиме в режимі інформаційного агентства, тричі на годину на порталі транслюватимуться новини і короткі програми. Цей блок готуватимуть професійні журналісти, але при цьому звичайні користувачі також зможуть фактично безпосередньо транслювати ту чи іншу подію, що відбувається в даний момент.

Заступник директора кампанії I-D-Web Максим Рондін зазначив, що режисери відстежуватимуть контент, щоб не допустити проникнення в ефір порнографії тощо. Безпосередньо виходити в ефір зможуть зареєстровані користувачі, які зарекомендували себе позитивно.

І.Піддубний повідомив, що платити за надане Robinzon.TV відео користувачам не будуть. При цьому він висловив переконання, що бажаючих поділитися з громадськістю своїми записами буде достатньо.

Крім того, будь-який користувач після модерації редакцією зможе розміщувати на порталі свої фото, новини, статті.

І.Піддубний зазначив, що інтернет-телебачення - це не політичний, а бізнес-проект, і в найближчій перспективі не матиме відношення до політики.

Центральний офіс Robinzon.TV розміщується в Харкові, але автори ідеї сподіваються найближчим часом відкрити корпункти в інших великих містах України і, насамперед, у Києві.