У Росії за один день розбилися два вертольоти

В Росії за один день розбилися два вертольоти - в Татарстані і Карелії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС російських регіонів.

За інформацією Головного управління МНС у Татарстані, вертоліт БЕЛЛ-407, що здійснював переліт за маршрутом Бугульма-Казань, зазнав аварії о 9.40 мск між населеними пунктами Ямаши і Благодатне. У результаті падіння загинув пілот, у вертольоті він був сам.

У прес-службі Головного управління МНС по Республіці Карелія повідомили, що сьогодні за 7 км від населеного пункту Рускеала за не встановлених обставин зробив жорстку посадку на озеро Яніс'ярві пасажирський вертоліт.

«Вертоліт марки «А-119» прямував за маршрутом Санкт-Петербург – Чорні Камні. На борту вертольота перебувало 2 членів екіпажу і 2 пасажирів. У результаті аварійного приземлення вертоліт розпався на фрагменти», - йдеться у повідомленні. Травми різної тяжкості одержали всі люди, що були на борту.