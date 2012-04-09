З'явилася нова версія авіакатастрофи під Тюменню - тиск на екіпаж

На телеканалі НТВ у недільній, 8 квітня, програмі "Центральне телебачення" прозвучала нова версія катастрофи літака "Ютейр" під Тюменню - тиск на екіпаж. Її прихильники вважають, що тільки з цієї причини командир, 27-річний Сергій Анцін, вирішив перед вильотом не обробляти фюзеляж рідиною проти обмерзання.

Нагадаємо, минулого тижня Слідчий комітет Росії назвав пріоритетною версією катастрофи обмерзання крила, через що французький літак ATR-72 стає просто некерованим.

Версію тиску озвучив у телепрограмі Олександр Косолапов, колишній співробітник авіакомпанії "Ютейр". "Його (командира екіпажу - ред.) або хтось підтискав, або він був просто на сто відсотків упевнений, що льоду немає. Тут іншого не дано", - сказав він.

Як говориться в репортажі, версія про можливий тиск на екіпаж з'явилася через те, що цим фатальним рейсом №120 Тюмень-Сургут летів Микола Медведєв, член ради директорів "Сургутнефтегаза" - компанії, що володіє контрольним пакетом "Ютейр". Разом із ним цим рейсом летіли ще кілька співробітників, передає Newsru.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в аеропорту Тюмені при зльоті впав пасажирський літак ATR-72, що виконував рейс «Тюмень - Сургут». На борту знаходилися 43 людини - 39 пасажирів і четверо членів екіпажу. За останніми даними, загинула 31 людина, 12 поранені.