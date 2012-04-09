Білорусь і Росія сьогодні продовжать переговори щодо повітряного сполучення

Мінськ. Авіаційні власті Росії і Білорусі сьогодні в Мінську продовжать переговори щодо повітряного сполучення між країнами.

Про це йдеться у прес-релізі, розповсюдженому Мінтрансом РФ.

Повідомляється, що російська делегація на чолі із заступником міністра транспорту РФ Валерієм Окуловим і керівником Росавіації Олександром Нерадьком планує 9 квітня прибути до Мінська.

«Міністр транспорту РФ Ігор Левітін вважає, що сторони зможуть дійти взаємоприйнятного рішення на користь авіапасажирів двох країн», - зазначається у прес-релізі.

Нагадаємо, що скандал між авіаційними властями Білорусі і РФ розгорівся 26 березня, коли було припинене авіасполучення між столицями двох держав. Вранці 26 березня на адресу керівництва «Белавіа» надійшла телеграма, у якій повідомлялося про рішення Росавіації відкликати дозвіл на виконання білоруським авіаперевізником рейсів за даним маршрутом.

У свою чергу білоруська сторона також відкликала свій дозвіл для російських авіакомпаній. Проте сторони знайшли компроміс, ухваливши рішення про тимчасовий дозвіл на здійснення польотів до проведення переговорів.

Все це відбулося на фоні суперечки сторін про частоту рейсів для перевізників на сезон літо-2012. До цього, відповідно до двостороннього міжурядової угоди, компанії двох країн виконували рейси між двома столицями на паритетній основі: 4 рейси на день виконувала білоруська сторона і стільки ж - російська.

На літній сезон «Белавіа» заявила виконання чотирьох рейсів на день, російська сторона - три рейси для «Аерофлоту» і по одному - для авіакомпаній S7 і Utair.

Як повідомляв УНІАН,Міністерство транспорту Росії з 13 квітня заборонило національній авіакомпанії «Белавіа» виконувати польоти в усі російські регіони, окрім Москви. «Белавіа», крім Москви, виконує рейси до Санкт-Петербургу, Калінінграда, Сочі, Єкатеринбургу, а в червні планувала відкрити рейс до Новосибірська.

«Белавіа», у свою чергу, має намір в судовому порядку оспорити рішення про обмеження польотів до Росії у Господарському суді ЄЕП і продовжити виконання рейсів.