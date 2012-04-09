У Брюсселі триває страйк працівників громадського транспорту

Брюссель. У Брюсселі третій день триває страйк працівників громадського транспорту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, страйк розпочався у суботу, 7 квітня, коли після аварії, в яку потрапили міський автобус та автомобіль, водій автобуса був побитий на смерть водієм автомобіля.

Представники міської транспортної компанії Брюсселя STIB вимагають захистити їхнє життя від таких нападів у майбутньому. При цьому керівники профспілок заявили, що робота міського транспорту не відновиться, поки не відбудеться зустріч з міністром внутрішніх справ Бельгії Жоеллем Мілке. Така зустріч має відбутися сьогодні у другій половині дня.

Крім того, сьогодні представники громадського транспорту Брюсселя пройдуть мовчазною ходою центром міста у пам’ять про загиблого колегу Іліяза Тахірая.

Нападник вже допитаний поліцією, виписано ордер на його арешт.