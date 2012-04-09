Придніпровська залізниця скоротила пасажирські перевезення на 2,8%

Придніпровська залізниця (ПЗ) за січень-березень 2012 року перевезла 3,209 млн пасажирів у далекому сполученні, що на 2,8%, або на 95 тис. менше, ніж у першому кварталі минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

У березні магістраль збільшила цей показник щодо лютого ц.р. на 35,7%, або на 335 тис. пасажирів - до 1,272 млн осіб.

Через мережу інтернет в березні пасажири ПЗ придбали18,348 тис. квитків, що на 4,187 тис. більше попереднього місяця.

За січень-березень через інтернет продано 49,031 тис. квитків на суму понад 7, млн грн.

Спеціальними послугами магістралі як перевізника за вказаний період скористалися 132 пасажири з обмеженими фізичними можливостями.