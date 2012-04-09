УЗ планує до 1 травня завершити електрифікацію швидкісного пасажирського ходу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до 1 травня 2012 року повністю завершити-роботи з електрифікації швидкісного пасажирського ходу Львів-Київ-Полтава-Донецьк.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», на сьогодні ці роботи вже виконані на 98,5%.

За словами начальника Головного управління електрифікації та електропостачання «Укрзалізниці» Віталія Максимчука, до початку Євро-2012 залишилося електрифікувати після шляхової реконструкції колії станцій Красноград та Лозова, загальною довжиною шляхів близько 70 км.

«Виконання робіт з електрифікації залізничних шляхів на даних станціях буде завершено до першого травня поточного року», -сказав В.Максимчук.

Нагадаємо, для впровадження швидкісного руху в рамках підготовки до Євро-2012, було електрифіковано ділянку Полтава-Красноград-Лозова Південної залізниці, експлуатаційної довжиною 176 км.