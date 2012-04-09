Мінінфраструктури створило цілодобову диспетчерську службу для автоперевізників

При Міністерстві інфраструктури створено цілодобову диспетчерську службу для надання консультацій пасажирським автомобільним перевізникам.

Як повідомляє прес-служба відомства, автоперевізники зможуть звернутися до фахівців служби з будь-якими робочими питаннями і скаргами за телефоном (044) 351-47-40, факсом (044) 351-47-37 або за електронною поштою gdiatcherg@avtotrans.gov.ua.

На сайті Мінінфраструктури у розділі «Порушення автотранспортного законодавства» - підрозділ «Диспетчери гарячої телефонної лінії» можна буде ознайомитися з фактами порушень законодавства, які допустили автомобільні перевізники.

Крім того, у розділі «Державні інспектори Головавтотрансінспекції, що здійснює державний контроль на автомобільному транспорті,» міститься база інспекторів, які проводять перевірки діяльності автоперевізників, з фотографіями і особистими даними.

Нагадаємо, створити цілодобову диспетчерську службу для автоперевізників в березні 2012 року доручив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.