Білорусь пропонує Росії погодити програму авіаперевезень на 2012-2016 рр.

Мінськ. Республіка Білорусь пропонує російській стороні погодити програму авіаперевезень на найближчі п'ять років – до 2017 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні віце-прем'єр-міністр Білорусі Анатолій Калінін під час переговорів з російською делегацією з питань здійснення рейсів між Мінськом і Москвою.

Нагадаємо, що сьогодні в Мінську продовжуються переговори щодо повітряного сполучення між Білоруссю і Росією.

А.Калінін запропонував обговорити програму авіаперевезень не тільки на літній і зимовий період, а й на п'ятирічку.

«Хотілося б, аби наші авіаперевізники були впевнені не тільки на літній і зимовий періоди перевезень, а й на перспективу. Пропоную розглянути нашу політику в цій частині на п'ятирічку», - відзначив віце-прем'єр-міністр Білорусі.

При цьому А.Калінін відзначив, що сьогодні російська делегація достатньо плідно провела переговори з білоруськими фахівцями в департаменті з питань авіації Мінтрансу Білорусі.

«Ми запропонували російським експертам продовжити обговорення проблемних питань в уряді Білорусі і зняти наявні розбіжності», - сказав віце-прем'єр-міністр Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, скандал між авіавладою Білорусі і РФ розгорівся 26 березня, коли було припинено авіасполучення між столицями двох держав. Вранці 26 березня на адресу керівництва компанії «Белавіа» надійшла телеграма, в якій повідомлялося про рішення Росавіації відкликати дозвіл на виконання білоруським авіаперевізником рейсів за даним маршрутом.

У свою чергу білоруська сторона також відкликала свій дозвіл для російських авіакомпаній. Проте сторони знайшли компроміс, прийнявши рішення про тимчасовий дозвіл на здійснення польотів до проведення переговорів.

Усе це відбулося на тлі суперечки сторін про частоту рейсів для перевізників на сезон «Літо 2012», До цього відповідно до двостороннього міжурядового договору компанії двох країн виконували рейси між двома столицями на паритетній основі: 4 рейси на день виконувала білоруська сторона і стільки ж - російська.

На літній сезон «Белавіа» заявила виконання чотирьох рейсів на день, російська сторона - три рейси для «Аерофлоту» і по одному - для авіакомпаній S7 і Utair.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство транспорту Росії з 13 квітня заборонило національній авіакомпанії «Белавіа» виконувати польоти до всіх російських регіонів, крім Москви. «Белавіа» крім Москви виконує рейси до Санкт-Петербурга, Калінінграда, Сочі, Катеринбурга, а в червні планувала відкрити рейс до Новосибірська.

«Белавіа», у свою чергу, має намір в судовому порядку оспорити рішення про обмеження польотів до Росії в Господарському суді ЄЕП і продовжити виконання рейсів.