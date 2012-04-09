Білорусь заявляє про врегулювання всіх розбіжностей з Росією щодо авіаперевезень

Мінськ. Білорусь заявляє, що у неї більше немає розбіжностей з Росією щодо пасажирських авіаперевезень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам віце-прем'єр-міністр Білорусі Анатолій Калінін.

«Ми зняли всі розбіжності у сфері пасажирських авіаперевезень і домовилися, що в літній період літатимемо з частотою п'ять на п'ять: п'ять з білоруського і п'ять з російського боку», - наголосив А.Калінін.

Він також відзначив, що головне, на що орієнтувалися сторони під час переговорів, це інтереси пасажирів.

«Головне для авіаперевізника – зручність пасажирів. Треба надати стільки частот, аби і бізнес-співтовариства, і туристи, й інші громадяни могли вільно і в будь-який час здійснювати польоти. Економічне питання – вторинне», - сказав віце-прем'єр-міністр Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.Калінін також запропонував обговорити програму авіаперевезень з Росією не тільки на літній і зимовий період, а й на найближчі п'ять років.

Як повідомляв УНІАН, скандал між авіавладою Білорусі і РФ розгорівся 26 березня, коли було призупинено авіасполучення між столицями двох держав. Вранці 26 березня на адресу керівництва компанії «Белавіа» надійшла телеграма, в якій повідомлялося про рішення Росавіації відкликати дозвіл на виконання білоруським авіаперевізником рейсів за даним маршрутом.

У свою чергу білоруська сторона також відкликала свій дозвіл для російських авіакомпаній. Проте сторони знайшли компроміс, прийнявши рішення про тимчасовий дозвіл на здійснення польотів до проведення переговорів.

Все це відбулося на тлі суперечки сторін про частоту рейсів для перевізників на сезон «Літо 2012», До цього відповідно до двосторонньої міжурядової угоди компанії двох країн виконували рейси між двома столицями на паритетній основі: 4 рейси на день виконувала білоруська сторона і стільки ж - російська.

На літній сезон «Белавіа» заявила виконання чотирьох рейсів на день, російська сторона - три рейси для «Аерофлоту» і по одному - для авіакомпаній S7 і Utair.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство транспорту Росії з 13 квітня заборонило національній авіакомпанії «Белавіа» виконувати польоти до всіх російських регіонів, крім Москви. «Белавіа» крім Москви виконує рейси до Санкт-Петербурга, Калінінграда, Сочі, Катеринбурга, а в червні планувала відкрити рейс до Новосибірська.

«Белавіа», у свою чергу, має намір у судовому порядку оспорити рішення про обмеження польотів до Росії в Господарському суді ЄЕП і продовжити виконання рейсів.