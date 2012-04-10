Одеса хоче залучити на реконструкцію аеропорту 116 млн. дол. кредиту

Одеська міська рада наступного тижня може ухвалити рішення про залучення міським аеропортом кредиту у розмірі 116 млн. доларів для масштабної реконструкції.

Про це сказано у підготовленому проекті рішення міськради, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

На призначену на 19 квітня сесію Одеської міської ради серед інших питань винесено ухвалення рішення про надання згоди комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт «Одеса» на отримання у неназваного банку цього кредиту і надання міськрадою гарантій за ним.

Одеська влада пропонує аеропорту взяти кредит на термін 14 років за ставкою не вище ніж 11% річних. Погашатися кредит повинен щомісячними платежами, починаючи з першого місяця сьомого року кредитування.

На залучені кошти Одеса планує подовжити і розширити злітно-посадочну смугу для прийому далекомагістральних літаків і реконструювати пасажирський термінал. Після завершення трьох черг будівництва загальна пропускна спроможність аеропорту повинна зрости до 8 мільйонів пасажирів на рік із нинішніх трохи більше ніж 800 тисяч.

Довідка УНІАН. Одеський аеропорт входить до трійки найбільших в Україні, він займає площу 571,14 га, має одну злітно-посадочну смугу завдовжки 2800 м, на території підприємства розташовані пасажирський термінал і вантажний комплекс. За підсумками 2011 року Одеський аеропорт збільшив пасажиропотік у порівнянні з 2010 роком на 17% – до 824,3 тис. чоловік.