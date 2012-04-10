Кабмін доручив Мінінфраструктури і «Укрзалізниці» знизити витрати вантажовідправників

Уряд України доручив Міністерству інфраструктури і Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») опрацювати питання зменшення витрат вантажовласників на оплату логістичних послуг, пов'язаних з організацією і здійсненням перевезень.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, уряд прийняв розпорядження, яке спрямоване на недопущення подорожчання вантажоперевезень.

Також цим розпорядженням уряд доручив Мінінфраструктури і «Укрзалізниці», з метою недопущення зростання транспортних витрат вантажовласників у результаті передачі піввагонів інвентарного парку залізниць іншим держпідприємствам залізничного транспорту, застосовувати в розрахунках за перевезення вантажів порядок нарахування плати, встановлений для вагонів парку залізниць.

Крім того, уряд висунув завдання зробити неможливим відчуження держпідприємствами залізничного транспорту державного майна, переданого їм на баланс.

Згідно з урядовим розпорядженням, за бажання вантажовласників має бути забезпечене укладення прямих договорів на здійснення перевезень з державними підприємствами залізничного транспорту без залучення посередників.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

З передачею вагонів на баланс держпідприємств статус парку зміниться з «інвентарного» на «власний». Для організації вантажних перевезень «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр».

«Укрзалізниця» планувала завершити передачу вантажних вагонів на баланс держкомпаній до кінця першого кварталу 2012 року.

На початку 2012 року «Укрзалізниця» змінила методику розрахунку тарифів на вантажні залізничні перевезення, зокрема, включивши до тарифу плату за повернення порожнього вагону.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них в неробочому стані перебуває приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходиться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.