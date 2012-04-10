ПЗ призначила до Великодня 3 додаткових поїзди

Придніпровська залізниця призначила до великодніх свят три додаткових поїзди в дальньому сполученні.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, зокрема, призначено додатковий поїзд № 579/580 Дніпропетровськ-Київ 14 і 16 квітня, № 282/281 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 12 і 16 квітня і з Києва 13 і 17 квітня, № 518/517 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 13 квітня і зі Львова 16 квітня.

Крім того, ПЗ змінила періодичність курсування поїзда № 150/149 Запоріжжя-Київ – поїзд вийде із Запоріжжя 16 квітня, з Кривого Рогу та Києва - 17 квітня.

Нагадаємо, залізниці України на новорічні й різдвяні свята в 39 додаткових поїздах перевезли 167,642 тис пасажирів.

Водночас, "Укрзалізниця" заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповнюваність не перевищує 50%.