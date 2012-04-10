На залізничних коліях і переїздах за 3 місяці сталося 23 ДТП

На залізничних коліях і переїздах в Україні за три місяці 2012 року сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди - на 7 ДТП більше, ніж у січні-березні 2011 року.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в результаті ДТП загинула 1 людина та 7 травмовані. Кількість постраждалих в ДТП збільшилася на 6 осіб, у порівнянні з січнем-березнем 2011 року.

19 ДТП сталися на переїздах, 4 на коліях поза переїздами.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що за 3 місяці допущено 33 випадки незаконного втручання в роботу залізниць - на 3 випадки більше, ніж у першому кварталі 2011 року.