Одеський порт прийняв суховантаж з другою партією електропоїздів Hyundai

Одеський морський торговий порт 9 квітня прийняв суховантаж THOR COMMANDER (132х16 м, прапор Антигуа і Барбуди), який доставив до України два склади електропоїздів Hyundai.

Як повідомили УНІАН у порту, як і поїзди першої партії, електропоїзди Hyundai доставлені в 9-вагонній комплектації.

Вивантаження поїздів фахівці стивідорної компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл», яка оперує 3 і 4 причалами ОМТП, почали в 8:00 ранку 10 квітня.

«Початок робіт було відкладено через сильний вітер, за якого працювати з таким габаритним і масивним вантажем неприпустимо», - повідомили в порту.

Нагадаємо, перша партія електропоїздів Hyundai прибула до Одеси в середині березня.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планують здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.