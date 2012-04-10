УЗ готова до діалогу з вантажовідправниками в питаннях забезпечення вантажних перевезень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») готова до конструктивного діалогу з власниками вантажів у питаннях забезпечення вантажних перевезень із урахуванням інтересів і вантажовідправників, і залізничників.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це в ході засідання робочої групи з вдосконалення організації вантажоперевезень залізничним транспортом України 9 квітня повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

До складу робочої групи, яку очолює заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович, увійшли керівники структурних підрозділів «Укрзалізниці», представники Федерації роботодавців України, Федерації металургів України, Федерації залізничників України, провідних компаній гірничо-металургійного комплексу України.

«Потрібно виробити спільні шляхи розвитку залізничного транспорту. Через старіння парку вантажних вагонів без його негайного оновлення «Укрзалізниця» не в змозі забезпечити перевезення в повному обсязі», - зазначив В.Козак.

Він повідомив, що впродовж 2012-2014 років закінчиться термін експлуатації 30 тис вагонів, 50% парку піввагонів (26 тис одиниць) уже експлуатуються з подовженим терміном служби, а 6,5 тис піввагонів знаходяться на обстеженні можливості продовження нормативного терміну.

«Продовження терміну експлуатації шляхом різних видів ремонту, модернізація коштує 60-70% вартості нового вагону», - зазначив В. Козак.

Також він зазначив, що зміна статусу піввагонів із "інвентарного" на "власний" дозволяє ефективніше управляти вагонним парком і використовувати його для потреб української економіки.

«Наш пересувний склад був спільною власністю країн СНД. Зараз за кордоном ще знаходяться 10 тис вантажних вагонів, які за 1,5 року жодного разу не поверталися в Україну», - сказав він.

Крім того, В.Козак відзначив необхідність впровадження ринкових тарифів на вантажні перевезення вагонами «Укрзалізниці».

«Якщо на вагони власності «Укрзалізниці» поширюватимуться низькі тарифи, в той час як на вагони інших власників – значно вищі, вантажовідправники шукатимуть, де дешевше. Різниця в тарифах і дефіцит вагонів породжують корупцію на ринку вантажоперевезень, стимулюють залучення експедиторів-посередників, а не добросовісну конкуренцію. Якщо не закладати кошти на оновлення вантажного парку, в перспективі перевозити велику частину вантажів буде просто нічим», - сказав В.Козак.

За інформацією В.Козака, у галузі як і раніше, існує перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, що спричинило збитки в 2011 році у розмірі 6 млрд грн, що зіставно з вартістю 9 тис піввагонів.

За словами заступника міністра інфраструктури України Д.Демидовича, приватні підприємства й державний залізничний транспорт повинні працювати на рівних умовах, а до системи тарифоутворення повинні застосовуватися закони економіки.

«Зацікавлені сторони продовжують діалог для розробки взаємовигідного механізму, який дозволить розвиватися підприємствам і зберегти вантажний парк «Укрзалізниці»», - зазначається в повідомленні «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр із експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку зміниться з «інвентарного» на «власний».

З початку 2012 року вантажовідправники заявили про суттєве підвищення цін на вантажні залізничні перевезення.